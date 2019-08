Politiet offentliggør video af bombe-mistænkt

Natten til lørdag lød en eksplosion på Nørrebro i København, og i jagten på den formodede gerningsmand har Københavns Politi nu offentliggjort en video af personen.

Har man ses noget mistænkeligt eller kan man genkende personen på videoen, kan Københavns Politi kontaktes på telefon 114.

Rystelser og smadrede vinduer: Børnefamilie vækket af bombe

Politiet beskriver den mistænkte som værende 15-25 år, 170 til 180 cm høj og almindelig af bygning. Vedkommende var iført en sort jakke, løse mørke bukser med en lomme på højre bukseben og sorte sko med sorte såler.

Vi har desuden rettet signalementet, så det nu indbefatter, at gerningsmanden bærer en handske på venstre hånd #politidk https://t.co/8quk9SdgBq https://t.co/Rnseb0K5lG — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 10, 2019

Eksplosionen skete klokken 03.18 på Hermodsgade.

Udover den mistænkte er der en række vidner, som politiet gerne vil i kontakt med:

- Føreren af en lys bil, der i minutterne inden eksplosionen kørte ad Hermodsgade fra Sigurdsgade mod Tagensvej.

- En taxachauffør, der kort forinden kørte den modsatte retning ad Hermodsgade fra Tagensvej mod Sigurdsgade

- To cyklister, der lidt over et minut inden eksplosionen kørte i hastig fart ad Hermodsgade fra Tagensvej mod Sigurdsgade

- En person iført lyse sko, der kom gående ad Hermodsgade fra Tagensvej og fik øje på den efterladte pose og derefter vendte sig rundt og løber bort fra stedet tilbage mod Tagensvej.

Mette F. indkalder udvalg til krisemøde efter eksplosion

Se også: Politiet: Ny eksplosion var også en bevidst handling

Politistation i København ramt af eksplosion