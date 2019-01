Politiet offentliggør video: Her bliver tysk politiker overfaldet

Myndighederne i tyske Bremen vælger nu at offentliggøre overvågningsvideo, der viser overfaldet på højrefløjspolitikeren Frank Magnitz.

Den 66-årige politiker, der sidder i Forbundsdagen for partiet Alternative für Deutschland, AfD, blev slået ned af maskerede mænd 7. december omkring kl. 17.20.

Det skete efter, at han havde deltaget i den årlige nytårsparole hos Bremer-avisen Weser Kurier.

Efterfølgende har samme medie dækket sagen intensivt, og avisen har beskrevet, hvordan overfaldet, der udspandt sig i en gård bag et teater i Bremen, hvor nytårsparolen blev holdt, er blevet fanget af et overvågningskamera.

Efterfølgende blev den fortumlede Magnitz hjulpet af to blikkenslagere, der tilfældigt befandt sig tæt på.

I offentligheden har der været uklarheder overfaldets forløb. Blev han slået med et slagvåben - eller et stykke træ?

Dette billede lagde AfD Bremen efterfølgende på deres facebook. Billedet viser en voldsom hovedskade, som Frank Magnitz pådrog sig ved overfaldet. Foto: AfDBremen

Den nu offentliggjorte video viser klart forløbet. Her ser man Frank Magnitz komme gående, og bag ham kommer der tre personer, der er delvist maskerede.

Bagfra løber to af personerne hen til Magnitz og den ene slår Magnitz flere gange, så han vælter omkuld.

Se også: Politi sår tvivl om politikers forklaring efter voldeligt overfald

Efterfølgende blev Magnitz kørt på hospitalet med en voldsom flænge i panden og et sæbeøje.

Foreløbigt er der ingen spor efter gerningsmændene, men politiet vurderer, at der muligvis kan være tale om et politisk motiveret attentat begået af modstandere på den yderste venstrefløj.

Politiets efterforskere på stedet, hvor overfaldet udspandt sig. Foto: REUTERS/Fabian Bimmer

Partiet har en markant profil og er blandt andet hårde modstandere af Angela Merkels åbne-døre politik i forhold til flygtninge og migranter.

Torsdag skrev Weser Kurier, at der på nettet har været offentliggjort et skriv, hvori en gruppe, der kalder sig 'Antifaschisticher Frühling Bremen - antifascistisk forår Bremen - tager ansvaret for overfaldet.

Offentliggørelsen er sket på det venstreorienterede netmedie, Indymedia.

Efterfølgende er skrivet blevet fjernet igen.

Overfor Weser Kurier fortæller talsmand for Statsadvokanten i Bremen, Frank Passade, at politiet undersøger skrivets ægthed.