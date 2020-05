Politiet om brande: Alvorligt, tankeløst og farligt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Vestegns Politi går nu ud i stærke vendinger og fordømmer de brande, som er sket i Herlev natten til søndag, som mistænkes for at være påsatte.

Det sker i en pressemeddelelse udsendt af politiet.

'Det her er alvorligt, tankeløst og farligt. Vi fortsætter med en øget patruljering i byen og har en stor indsats i gang for at komme til bunds i det her og retsforfølge de skyldige,' siger politidirektør Kim Christiansen.

Politiet peger på, at strafferammen giver op til ti års fængsel for brandstiftelse, ligesom ordensmagten søger vidner.

Brand i Herlev 1 af 10 Døgninstitution i brand. Foto: Kenneth Meyer 2 af 10 Døgninstitution i brand. Foto: Kenneth Meyer 3 af 10 Døgninstitution i brand. Foto: Kenneth Meyer 4 af 10 Døgninstitution i brand. Foto: Kenneth Meyer 5 af 10 Døgninstitution i brand. Foto: Kenneth Meyer 6 af 10 Døgninstitution i brand. Foto: Kenneth Meyer 7 af 10 Ild i affaldsskur og en bil Vindebyvej 18 i Herlev. Foto: Kenneth Meyer 8 af 10 Ild i containergård Melissehaven 15 i Herlev. Foto: Kenneth Meyer 9 af 10 Ild i fem biler på Carl Nielsens Plads 28 i Herlev. Foto: Kenneth Meyer 10 af 10 Ild i to container på bagsiden af Herlev Hovedgade 125 i Herlev. Foto: Kenneth Meyer

Også byens borgmester er rasende. Brandene har således Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), til tasterne. På Facebook kalder han dem 'et alvorligt angreb på det Herlev, vi holder af.'

Han forklarer, at han som borgmester føler sig nødsaget til at reagere.

- Folk har fået brændt biler af. Vi har et dagplejehus, som nu er udbrændt og ikke kan bruges. Det kommer til at have konkret betydning for folk allerede i dag og børnene i den kommende uge.

- Det er jeg nødt til at reagere på som borgmester. Det er uacceptabelt, siger han til Ritzau.