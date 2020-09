Politiet opfordrer østjyder: Tjek jeres overvågning

Østjyllands Polit fortsætter fredag eftersøgningen på 21-årige Sofie Hauge Kyneb, der forsvandt onsdag morgen efter at have forladt sin bopæl i Kongsvang i Viby ved Aarhus.

Politiet får hjælp fra både organisationen Missing People og fra Hjemmeværnet, som fredag vil gå fra dør til dør i Viby-området for at spørge, om folk har set Sofie, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Derudover vil haver og grønne områder i nærheden blive gennemsøgt.

Kig video igennem

Samtidigt opfordrer Østjyllands Politi nu borgere i Kongsvang og Marselisborg-kvarteret til at tjekke deres videoovervågning igennem.



- Hvis du har videoovervågning og bor omkring Kongsvang eller Marselisborg-kvarteret, så kig videoen igennem for de sidste to dage. Det kan være, at Sofie er gået forbi din villa eller har været inde i din have, siger politikommissær Allan Nielsen.

Sofie Hauge Kyneb blev meldt savnet, da hun onsdag formiddag klokken 11 ikke mødte op på sit arbejde i Aarhus midtby. Hun var gået hjemmefra klokken 9.30.

Torsdag var dykkere i vandet ved havnen i Aarhus i eftersøgningen på den 21-årige Sofie. Det kan blive aktuelt igen i dag, fredag. Foto: Øxenholt Foto

Kan være nedtrykt

Hos Østjyllands Politi mener man, at hun forlod hjemmet i en grå jakke. Der kan dog også være tale om en fløjlsjakke, lyder det.

- Det er en og/eller-situation, hvor vi ikke kan udelukke nogen af jakkerne, men vil gerne have, at folk holder øje med dem begge, fortæller politiet til Ekstra Bladet.

Familien blev opmærksom på, at Sofie var væk, da hendes arbejde kontaktede dem og fortalte, at hun ikke var mødt ind. Sofie kan være nedtrykt, og familie er meget bekymrede for hende, oplyser politiet.

Sofie beskrives som 177 centimeter høj og slank med halvlangt lyst hår. Hun er iført bordeaux træningsbukser, lyserød eller hvid T-shirt, lysebrun fløjlsjakke og hvide Adidas-tennissko.

Helikoptere og dykkere

Østjyllands Politi har ledt til lands, til vands og til luften, og i løbet af fredag vil betjente og hunde igen kigge et større areal igennem i Aarhus-området. Derudover kan der i løbet af dagen blive indsat helikoptere og dykkere.



- Sofie har p.t. ikke efterladt sig nogen elektroniske spor, så vi har ikke kunnet spore hende den vej igennem. Vi har fået rigtig mange tip fra borgerne, men indtil videre har vi ikke fået nogle oplysninger, der kan give os en nærmere pejling på, hvor vi skal lede. Så vi søger bredt og bruger alle de muligheder, vi har. Vi gør alt, hvad vi kan for at finde Sofie, siger politikommissær Allan Nielsen.



Der er fortsat intet, der tyder på, at Sofie skulle være udsat for en forbrydelse.

Forældre: Tak!

Den store hjælp med efterforskningen fra især frivillige, venner og bekendte gør stort indtryk på Sofies forældre, Majbritt og Kristian.

- Vi er uendeligt taknemlige for, at så mange leder efter hende. Vi er meget bekymrede for hende, og jo flere øjne der leder, desto større er chancen for, at vi finder hende, siger Majbritt Hauge Kyneb til TV2 Østjylland.

Har du oplysninger til politiet, kan du give dem via telefon 114.