Politiet opgiver jagten på uerstatteligt kunstværk

Sydøstjyllands Politi har opgivet jagten på det uerstattelige kunstværk Rolexgate, der blev stjålet fra kunstmuseet Trapholt i Kolding nytårsnat.

Det fortæller Frede Nissen, der er vicepolitiinspektør og leder af politiets Efterforskningscenter Syd, til jv.dk.

- Der er ikke kommet væsentlig nyt, så efterforskningen er indstillet. Den hviler. De spor, vi har løbet efter, er blevet kolde, siger Frede Nissen til mediet.

Politiet har bedt offentligheden om hjælp til at finde kunstværket, der er lavet af kunstneren Marco Evaristti. Kunstværket forestiller indgangen til koncentrationslejren Auschwitz og er blandt andet lavet i guld og diamanter.

Selvom efterforskningen er indstillet, så oplyser politiet, at de rette henvendelser kan føre til, at man genoptager efterforskningen:

- Alt, hvad der har relation til tyveriet, kan folk bare melde ind til os. Så skal vi nok kigge på det. Mange gange er det et lille tip, som folk ikke tænker over har betydning, der betyder, at vi finder frem til den brik, der mangler, siger Frede Nissen til jv.dk.

Vicepolitiinspektøren vil over for JydskeVestkysten ikke oplyse, om man har været tæt på en opklaring, men giver et tænkt eksempel på, at hvis det skulle forholde sig sådan, så skal det stadig kunne bevises.

Blot få uger før tyveriet af Rolexgate blev en 30 kilo tung Kay Bojesen-abe ligeledes stjålet fra Trapholt. Heller ikke dette kunstværk er fundet, men det er gerningsmanden til gengæld. Politiet mener dog ikke, at det er den samme 24-årige mand, der står bag tyveriet af Marco Evaristtis kunstværk.

