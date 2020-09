Politiet opløser skænderi: Havde våben med

Syd- og Sønderjyllands Politi greb søndag tidlig aften ind i et skænderi mellem flere personer. En mand er sigtet for overtrædelse af våbenloven

En 26-årig mand er søndag tidlig aften blevet sigtet for overtrædelse af våbenloven efter at have medbragt et våben til et skænderi mellem flere personer i Møgeltønder.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

'Anmeldelse om tabernakel ml. flere personer i Møgeltønder. De pågældende havde bekymrende nok medbragt økser og køller. Striden bilagt - 26-årig mand sigtet for overtrædelse af våbenloven,' skriver de.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Skænderi

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt, at den sigtede havde et koben på sig, og at det er dette våben, han er sigtet for at være i besiddelse af.

- Anmeldelsen lød på, at der stod fem-seks personer og skændtes højlydt på gaden, og at de bar økser og køller. Vi fandt et koben, men kan ikke afvise, at der har været økser og køller.

- Vi har ikke konstateret, at der brød slagsmål ud mellem personerne, og vi har ikke fundet nogen med skader i forbindelse med skænderiet, fortæller Erik Lindholdt.

Han tilføjer, at personerne, der kom op at skændes, kendte hinanden i forvejen, og at der er tale om 'interne stridigheder'.

- Men det nærmere motiv kender vi ikke, og vi kommer ikke til at efterforske sagen nærmere, siger Erik Lindholdt.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.04.