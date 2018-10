Politiet overraskede smuglere: Lastbil fyldt med 300 kilo hash

En 60-årig hollandsk chauffør er blevet idømt ni års fængsel for indsmugling af hash og kokain. To andre mænd fik fængselsstraffe

En lastbil fyldt med 300 kilo hash og 11 kilo kokain blev parkeret ved en ejendom nær Solbjerg syd for Aarhus 15. december sidste år.

Her gik fire mænd i gang med at læsse de ulovlige stoffer af, da de blev overrasket. Betjente fra Særlig Efterforskning Vest og Østjyllands Politi stod nemlig klar til at ransage bilen.

Manden, der havde kørt lastbilen, var en 60-årig mand fra Holland, og han er nu blevet idømt ni års fængsel og udvist for bestandigt af Retten i Aarhus for indsmugling af stofferne, som politiet fandt i lastbilen.

To mænd på nu 25 og 28 år fra Aarhus-området blev idømt henholdsvis et år og ni måneders fængsel og to år og tre måneders fængsel. De blev alene dømt for at have modtaget 200 kg hash fra lastbilen.

Retten kunne ikke med sikkerhed afvise, at kokainen og de resterende 100 kg hash skulle have været afleveret til nogle andre.

Den sidste af de fire tiltalte, en 34-årig mand, blev frifundet, fordi retten ikke fandt det bevist, at han havde deltaget i modtagelsen af narkotikaen.

Anklager Stine Gråkjær fortæller til Ekstra Bladet, at mængden af kokain er grunden til, at den hollandske mand har fået en højere straf end de resterende.

- Man straffer indførsel af kokain hårdt.

Anklageren er godt tilfreds med at have forhindret videresalget af hashen og kokainen.

- Jeg vil betegne det som en alvorlig sag, og det er altid alvorligt, når 300 kilo hash og 11 kilo kokain kan risikere at komme ud på markedet.

Mændene forklarede ikke i retten, hvorfor at de havde gjort det. En fjerde mand på 34 år blev frikendt i sagen.

- Man kunne ikke med sikkerhed sige, at den 34-årige mand var bekendt med, at den lastbil der kom på hans adresse, kom med hash og kokain, siger Gråkjær.

I retten kom det heller ikke frem, om det var meningen, at hashen og kokainen skulle leveres på adressen i Solbjerg.

De to mænd på 25 og 28 år modtog dommen. Chaufføren har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Den 34-årige blev løsladt efter dommen, mens de tre dømte fortsat er fængslet.