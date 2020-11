Politiet: Pressede far til at begå voldtægt mod 6-årig datter

44-årig er tiltalt for medvirken til seksuelle overgreb og distribution af børneporno. Han instruerede en far i at give sin lille datter juice med vodka i og begå en serie af seksuelle forbrydelser

En far blev via en chat på internettet presset af en 44-årig pædofil fra Nordsjælland til at begå grove seksuelle forbrydelser mod sin seks-årige datter.

Det mener politiet, der har tiltalt den 44-årige for 'tilskyndelse' og medvirken til voldtægt og blufærdighedskrænkelser mod den seks-årige pige. Han nægter sig skyldig.

Det er endnu ikke lykkedes for Nordsjællands politi at identificere den seks-årige pige eller hendes far, som menes at bo i udlandet, men politiet fortsætter efterforskningen i samarbejde med udenlandske myndigheder i forsøget på at redde pigen fra flere overgreb og få retsforfulgt den ukendte far.

Den 44-årige stilles mandag for Retten i Helsingør, hvor han foruden de 'fjernstyrede' overgreb på den seks-årige pige er tiltalt for besiddelse og deling af store mængder børneporno på 'det mørke net'.

Moderator for pædofile forums

Han var, ifølge tiltalen, medlem af to pædofile forums 'LoliPub' og *PublicPedoClub', hvor han delte links til børneporno. Han var også 'supermoderator', hvor han deltog i 'staffmøder' med administrator og andre moderatorer, og sørgede for, at de pædofile brugere overholdt reglerne for brugen af hjemmesiderne.

Den 44-årige vejledte brugerne i, hvordan man holder sig anonym på 'det mørke net' ved brugen af Tor-browseren og krypteret chat. På 'PublicPedoClub' var groft materiale tilladt, hvor børn blev udsat for særlig ydmygende eller fornedrende handlinger som at blive bundet.

Den tiltalte er tidligere dømt for besiddelse og deling af børneporno, og han blev løsladt 29. maj 2019.

Straks efter gik han, ifølge tiltalen, igen i gang med at hente og dele børneporno. Politiet fandt samlet 45.422 fotos og 1358 film med en samlet spilletid på over 107 timer på hans mobil, en ekstern harddisk og et USB-stik. Materialet var i alle tre kategorier af børneporno.

Politiet har også sikret en omfattende chat-korrespondance blandt andet fra Snapchat og det krypterede chatprogram 'TOK', hvor han har udvekslet børneporno med andre.

'Giv hende juice med vodka'

23. juli i år kom den 44-årige via TOK i forbindelse med den uidentificerede far, som den 44-årige - ifølge anklageskriftet - overtalte til at begå seksuelle overgreb på mandens seks-årige datter.

- Du skal give hende juice med vodka i og tage hendes trusser af, lød den første besked fra den 44-årige.

I dagene efter sendte den 44-årige et foto af sit lem til faderen, som han opfordrede faderen til at vise pigen. Faderen sendte også fotos til den 44-årige af datterens trusser og nøgne krop.

Anklageskriftet beskriver, hvordan den 44-årige instruerede faderen i, hvad han skulle gøre ved datteren. Det startede med blufærdighedskrænkelser, men endte i voldtægt ved andet seksuelt forhold. Bagefter skrev faderen til den 44-årige, hvad han havde gjort ved pigen.

Far sagde 'tak'

7. august skrev den 44-årige til faderen, at han ikke håbede, at han følte sig presset:

'Jo, lidt. Men jeg vil gerne sige tak, fordi jeg har gået i lang tid og ikke rigtig turde, men i går blev jeg så liderlig, at jeg bare gjorde det', svarede faderen.

Senioranklager Martin Stassen, der fører sagen, siger, at efterforskningen fortsætter i forsøget på at identificere den ukendte far.

- Vi formoder, at han opholder sig i udlandet, siger anklageren.

Den 44-årige blev anholdt 11. august og varetægtsfængslet dagen efter. Det er han stadig. Dommen i sagen ventes mandag eftermiddag.