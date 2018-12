Politiet raser over bilister: Her gik 1211 fartsyndere i fælden

Vi har i dag målt hastighed på Vestmotorvejen ved Korsør i retning mod KBH (90 km zone).

Vi ved godt, I har travlt, men det går ALT for stærkt

1211 kørte for stærkt - over 200 får også et klip i kørekortet.

Hurtigste hastighed 154 km/t. #politidk

Pas nu på hinanden.