Politiet reagerede sent: Video-overvågning slettet

Kunne politiet have handlet anderledes, da 17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station efter en bytur 10. juli 2016?

Det spørgsmål danner baggrund for første afsnit af et dokumentar-program om Emilie Meng-sagen, der vises i aften på DR1 klokken 2045.

Og måske kunne det have gjort en forskel, hvis politiet lynhurtigt havde sikret sig al videomateriale fra private overvågningskameraer på de fire veje, der fører væk fra Korsør Station, hvor en mulig gerningmands bil kunne være blevet filmet.

Emilie Meng forsvandt den 10. juli 2016, da hun ville gå hjem fra Korsør Station. Foto: privat

Tv-dokumentaren viser, at der gik mere end 30 dage, før politiet bankede på og spurgte til materialet.

- De har været her, men da de gerne vil have videoovervågningen, da er det for sent. Den kører jo kun i 30 dage, og så bliver den overspillet. Jeg tror, de bare har opdaget det for sent, at der har været kameraer herude, siger restauratør Maiken Rasmussen.

Hun har kameraer både på sin private ejendom og på en restaurant og begge steder er politiet først kommet senere end 30 dage efter Emilie Mengs forsvinden.

Indledende skrift stor betydning

Ifølge tidligere drabschef Ove Dahl er de indledende skridt i efterforskningen af stor betydning for muligheden for at opklare en alvorlig forbrydelse.

Han understreger, at han kun kender Meng-sagen fra medieomtale. Men overordnet set siger han:

- Ting kunne være gjort anderledes. Der er ingen tvivl om, at der formentlig er gået noget galt eller gjort noget forkert. Der er nogle manglende første indledende efterforskningsskridt, man ikke har foretaget, fordi man ikke regnede med, at der var tale om en drabssag, siger Ove Dahl til Ekstra Bladet.

Det kan man ikke altid fortænke politiet i, forklarer Ove Dahl videre.

- Altså der er jo hundrede vis af mennesker, der forsvinder hvert år. Og måske 2-3 af dem bliver senere fundet døde. Der foregår altid en vurdering indledningsvist i sager, hvor man ikke har et lig. Der kan være kommet nogle informationer, der har gjort, at man har sagt, at nu klapper vi lige hesten.

Og om drabssager generelt siger Ove Dahl:

- Tror man, at man står med en drabssag, så begynder man med at tale med de pårørende. Man leder efter vidner. Man kigger efter teleoplysninger og videoovervågning hvor som helst. I banker, i kiosker. Man vil sikre, at det undgår at blive overspillet.

- Det handler om at nå så meget som muligt inden for det første døgn eller to. Tidsfaktor spiller ind i alle sager. Man sætter massivt ind i de første dage, så meget man kan.

Først et halvt år efter Emilie Mengs forsvinden, blev pigen fundet dræbt og var forsøgt skjult i en sø ved Borup 60 kilometer fra Korsør.

Politi: Vi betragtede det som en eftersøgningssag

Emilie blev først fundet i dette område i Regnemarks bakker ved Borup, 60 kilometer fra Korsør et halvt år efter. Foto: Per Rasmussen.

- Vi har flere gange beklaget, at vi i starten betragtede det som en eftersøgningssag og ikke en drabssag, siger konstitueret politidirektør i Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest til Ekstra Bladet.

- Med den viden, vi har nu, var der ikke noget, vi hellere ville have set, end at vi fra begyndelsen havde vidst, at det var en drabssag. Men der var ting, der gjorde, at vi troede, at hun alene var bortgået eller forsvundet.

- Hvornår bliver I klar over, at der nok er tale om en drabssag?

- Altså de oplysninger kan kun gavne en, og det er gerningsmanden. Alle de ting, vi ved, skal vi bruge på et tidspunkt, når vi får fat på en gerningsmand. Det er ikke for at gøre mig interessant eller dække over noget, at jeg siger sådan.

- Forstår du, at folk kan pege fingre og sige, at I nok dækker over noget? Eventuelt mangelfuldt politiarbejde?

- Der må man forvente, at vi er gearet til at håndtere den kritik. Vi har altså et hensyn at tage til efterforskningen, og hensynet til muligheden for at pågribe en drabsmand og hensynet til de efterladte vejer altså så tungt, at vi satser hele butikken på at opklare drabssagen og ikke på at give gerningsmanden kort på hånden, siger Lars Harvest.