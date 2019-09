Politiet reagerer på SMS om bandekrig

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ekstra Bladet har modtaget adskillige henvendelser om en SMS, der florerer med teksten:

'Der er blevet erklæret en stor bandekrig og der forventes meget skyderi, pas på med at tage ud om aftenen.'

Den erklærede krig skulle ifølge SMS'en tage sig ud i Valby, Nørrebro, Ishøj, Vanløse og Amager.

- Vi kender til SMS'en, men har derudover ingen kommentarer, siger den centrale vagtleder ved Københavns Politi, Lars Vestervig.

Der står I SMS'en, at man skal 'passe på med at tage ud', hvad vil I råde folk til?

- Ingen kommentarer.

Hos Københavns Vestegns Politi er de også opmærksomme på SMS'en.

- Vi har fokus på bandemiljøet og har allerede oprettet visitationszoner, men derudover har vi ingen kommentarer, siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Guldborg

SMS'en er nået langt ud

Opslaget er blevet delt i flere Facebook-grupper alle med over 30.000 medlemmer.

- På en til to timer er der skrevet 1000+ kommentarer, hvor folk prøver at gøre hinanden opmærksomme. De udtrykker, at de er bange, fortæller en pige, som ønsker at være anonym.

En far fortæller til Ekstra Bladet, at hans datter modtog SMS'en og skyndte sig at videresende den til ham.

- Hun ville have, at jeg skulle kontakte politiet. Man bliver da bekymret, fortæller han.