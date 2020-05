Frygtede, at dukken kunne være en død person

Politiet fik i weekenden en anmeldelse om, at en mand i et naturområde syd for Nykøbing havde fundet en sort sæk snøret sammen med gaffatape.

Da manden tog fat i sækken, bemærkede han noget, der mindede om en skulder og måske et par bryster, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet rykkede derfor ud, og det var med en vis bekymring, at sækken blev åbnet.

Heldigvis viste det sig, at det kun var en oppustelig sexdukke, som så blev destrueret på forsvarlig vis, skriver politiet.