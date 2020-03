Politiet rykker ind mod vandpibecafé: 17 får bøder

Ejeren af en vandpibecafé i det vestlige Aarhus fik natten til onsdag besøg af politiet.

Årsagen var, at vandpibecafeen trods de gældende regler holdt åbent, og der var 17 personer til stede i lokalet.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ejeren af vandpibecafeen fik derfor en bøde på 5000 kroner, mens de besøgende på stedet alle fik en bøde på 1500 kroner for at overskride forsamlingsforbuddet.

Vandpibecafeer hører til de virksomheder, som af Folketinget er blevet pålagt at lukke for at forhindre spredningen af covid-19. Det er derfor i sig selv en overtrædelse af reglerne at holde åbent.

'Følg reglerne - det er vigtigt for os alle', lyder det fra politiet på Twitter.