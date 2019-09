Politiet rykker massivt ud: Flere afspærringer på grund af 'hændelse'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Der er et massivt politiopbud lige nu i Odense-bydelen Vollsmose.

Krydset Vollsmose Allé og Åsumvej er i øjeblikket spærret, oplyser Fyns Politi. De kan for nuværende ikke oplyse, hvorfor de er rykket ud og har ikke yderligere informationer.

Fyns Politi har samtidig meldt ud, at krydset mellem Nyborgvej og Ejbygade også er spærret for trafik i forbindelse med en hændelse. Også i denne sag kan politiet ikke sige yderligere for nuværende.

Ekstra Bladet har været i kontakt med politiet, som ikke vil svare på nogen spørgsmål om de to politiaktioner, herunder om de er forbundne.

Lød som skud

Et øjenvidne fortæller til Ekstra Bladet, at flere politi har forladt krydset ved Vollsmose Allé og Åsumvej. han har valgt at være anonym, men Ekstra Bladet er hans identitet bekendt.

- Jeg hørte, hvad der lød som skud. Kort tid efter kom strisserne myldrene. Størsteparten er dog smuttet fra stedet nu.

- Ved ankomsten vil jeg skyde på, at der holdti hvert fald fire patruljebiler i krydset ved Åsumvej, men der er ikke skyggen af ambulancer i nærheden, som jeg ser det, siger øjenvidnet.

Opdateres ...