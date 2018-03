Politiet rykker ud: Større aktion mod bandemiljøet

Ved du noget, eller har du set noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Midt- og Vestsjællands Politi har tidligere i dag indledt en større politi-aktion, skriver den pågældende politikreds i en pressemeddelelse.

'Der vil i løbet af dagen være en del aktivitet forskellige steder i politikredsen i forbindelse med en større målrettet aktion mod det kriminelle miljø hovedsageligt i Køge og Ringsted.

Aktionen er en udløber af en længere efterforskning mod en gruppe personer i bandemiljøet. Det er politiets håb, at dagens aktion vil gøre, at vi kommer et spadestik dybere i det kriminelle miljøs gøren og laden', lyder det i pressemeddelelsen.

Indtil videre har politiet ikke yderligere oplysninger i forbindelse med aktionen.

Ekstra Bladet følger aktionen.....