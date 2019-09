Politiet rykker ud til brand på plejehjem

Et køkken på et plejehjem i Havndal var tirsdag i flammer, oplyser politiet

Østjyllands Politi er tirsdag formiddag rykket ud til en anmeldelse om brand på et plejehjem i Havndal.

Det fortæller vagtchef Flemming Lau til Ekstra Bladet.

- Klokken er 10.35 nu, og vi fik anmeldelsen klokken 10.29, så vi er først lige kommet ud til stedet og kan ikke sige så meget endnu. Anmeldelsen går på, at der er observeret flammer under døren til et køkken på plejehjemmet, siger vagtchefen.

Politiet kunne tidligere ikke oplyse, om nogen var kommet til skade, eller om beboerne på plejehjemmet var blevet evakueret.

Klokken 11 oplyser politiet, at det lykkedes personalet selv at slukke ilden.

- De beboere, der var tæt på, blev evakueret, men personalet har elv formået at slukke ilden, siger vagtchefen.

Plejehjemmet har adresse på Kirkevej 2 i Havndal.