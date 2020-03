Politiet: Sådan blev millioner fra hash-salg på Christiania vasket hvide

Dømt hash-handler fik hjælp fra sin kæreste og en ven til at investere millioner af kroner, lyder tiltale

Sorte penge fra organiseret hash-salg på Christiania blev investeret i kolonihavehuse, istandsættelser og biler og blev dermed vasket hvide.

Det mener politiet, der har rejst tiltale for hæleri mod en 37-årig kæreste til en 39-årig dømt hash-handler samt en 52-årig mand. Han har, ifølge tiltalen, hjulpet den hash-dømte med at køre mindst halvanden million kroner gennem sin bankkonto i løbet af to år.

Det samlede beløb, som politiet mener, at de tiltalte har hvidvasket, er knapt 4,5 million kr.

De tiltalte nægter sig skyldige. Retssagen kører over tre dage i denne uge ved Københavns Byret.

Sagen udspringer af et stort sagskompleks med otte tiltalte, som tidligere er afgjort.

Aflyttet i sko

Den 39-årige fik dengang fire års fængsel og modtog dommen, mens en nu 57-årig tidligere Hells Angels-rocker blev idømt tre års fængsel for salg af mindst 120 kilo hash fra to hash-boder i Pusher Street.

En 55-årig fuldgyldig Hells Angels rocker, der i Københavns Byret fik fire års fængsel, blev frifundet, da sagen blev anket til Østre Landsret.

Beviserne byggede blandt andet på 'personaflytning', hvor politiet havde installeret en hemmelig mikrofon på en af de tiltalte, formentlig i hans sko.

Politiet aflyttede blandt andet en 10 minutter lang samtale mellem de to HA-rockere og den dømte 39-årige. Landsretten fandt ikke, at aflytningen var bevis nok til at dømme den 55-årige HA-rocker.

Den 39-årige fik sin dom 29. juni 2018, men dengang var der ikke tid til bevisførsel omkring konfiskation af de mange penge, som han angiveligt tjente ved hash-salget.

Byretten skal nu tage stilling til konfiskationen samtidig med, at politiet kører hæleri-sagen mod hans 37-årige kæreste og den 52-årige ven.

Huse og biler

Ifølge tiltalen købte den 52-årige et kolonihavehus i Dragør for 850.000 kr. og var registreret ejer af en VW Multivan og en Mercedes E350, selvom huset og bilerne, ifølge politiet, reelt tilhørte den 39-årige hash-dømte.

Hans 37-årige kæreste fik renoveret sin bopæl på Amager for 523.500 kr. og et kolonihavehus i Kastrup for ikke under 1.110.000 kr., lyder tiltalen mod kvinden. Det var kæresten, som betalte regningerne.

Kvinden købte også tre Mercedes-biler i løbet af blot tre måneder i 2016.

Hun lagde ud med en Mercedes ML63 AMG til en halv million kr. og lod den indgå i et senere køb af en Mercedes CLA220 CDI st.car til 585.000 kr.

Blot tre uger senere købte hun en Mercedes E350 til 640.000 kr. og lod igen den anden Mercedes indgå i handlen.

Det skete, som anklageskriftet siger, 'selv om hun vidste eller bestemt formodede, at pengene til materialer, arbejdsløn og køb af biler hidrørte fra strafbare lovovertrædelser, herunder fra organiseret hash-salg på Chjristiania'.

Under retssagen kræver politiet tre medlemskaber af haveforeninger på Amager konfiskeret sammen med to biler, en Mercedes og en VW Multivan, et Rolex guldur, en guldring og 8000 kr. i kontanter.

Politiet lader det op til retten at skønne, hvor stort et udbytte, der skal konfiskeres hos den dømte hashhandler.