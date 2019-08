Politiet: Sådan døde forsvundne Nora

Den 15-årige Nora Quoirin, der 4. august forsvandt fra et naturresort i Malaysia, døde af 'indre blødninger som følge af sult og stress'.

Sådan lyder det fra det lokale politi på baggrund af en obduktion, skriver nyhedsbureauet AP.

Den britiske teenager blev tirsdag fundet død efter en storstilet eftersøgning, hvor politiet med hjælp fra blandt andet frivillige gennemsøgte et stort naturområde i håbet om at finde Nora i live.

Det håb blev dog knust, da hun blev fundet død omkring 2,5 kilometer fra det sted, hun forsvandt fra.

Den udviklingshæmmede pige forsvandt om natten, mens hun var på ferie med familien, og efterfølgende var det eneste spor et åbent vindue.

Familien var fra start overbevist om, at pigen måtte være blevet bortført, da hun normalt ikke ville bevæge sig et sted hen, hun ikke kendte. Familiens advokat har derfor tidligere udtalt, at man håber, at politiet vil efterforske, om der er sket en forbrydelse.

Ifølge obduktionen er der dog ingen tegn på, at pigen var blevet bortført eller voldtaget, lyder det fra politichef Mohamad Mat Yusop ifølge AP.

Han fortæller, at man vurderer, at hun havde været død i to eller tre dage, da hendes lig blev fundet.

- Dødsårsagen var en mave-tarmblødning som følge af et tolvfingertarmssår, der var kompliceret af en perforering. Det kan skyldes mangel på mad i en længere periode og på grund af langvarig stress, siger politichefen på en pressekonference.

Derudover var der nogle sår på pigens ben, men de var ikke medvirkende til hendes død, fortæller han.

En rækker prøver fra pigen vil desuden blive sendt til et laboratorium til yderligere analyse, lyder det fra Mohamad Mat Yusop.

Da obduktionen nu er blevet afsluttet, er liget af pigen blevet frigivet, så familien kan tage hende med hjem og begrave hende.

Politiet oplyser, at man stadig formoder, at pigen selv er kravlet ud af vinduet i stueetagen i den hytte, familien boede i, men de efterforsker stadig alle muligheder, herunder om der skulle være sket en forbrydelse.

Det lokale politi har i eftersøgningen samarbejdet med politi fra Irland, Frankrig og Storbritannien. Det brede samarbejde skyldes, at pigens mor er fra Irland, mens hendes far er fra Frankrig. De har dog boet sammen i London de sidste 20 år.

Opdateres...