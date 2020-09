Politiet sætter ind: 'Et alvorligt samfundsproblem'

Flere og flere sætter sig bag rattet med ulovlige stoffer i blodet, og det får nu Syd- og Sønderjyllands Politi til at reagere.

Politikredsen indleder sammen med syv syd- og sønderjyske kommuner en kampagne, der skal vække opsigt blandt unge i området.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Indtil nu har politiet oplevet en negativ udvikling i antallet af personer, der kører bil i narkopåvirket tilstand.

'I årets første otte måneder sigtede politiet 986 personer for narkokørsel.

Det er flere end i samme periode af 2019, hvor tallet lå på 890. Og tilsvarende lå 2018-tallet på 681.

Til sammenligning lå antallet af sager om spirituskørsel i de første otte måneder af 2020 på 358', skriver politiet i pressemeddelelsen.

Alvorligt samfundsproblem

Som en del af kampagnen bruger politiet et billede af en ung mand med en mindetatovering af en afdød ven.

Billedet skal være det visuelle omdrejningspunkt for kampagnen og har til formål at sætte gang i tankerne hos de unge. Du kan se billedet over artiklen.

- Narkokørsel er et alvorligt samfundsproblem. Og alligevel er det ikke noget, vi taler ret meget om. Det skal denne kampagne gøre op med. Ellers får vi aldrig sat ind over for problemet, understreger projekt- og trafiksikkerhedskoordinator Anders Pedersen fra Vejen Kommune.

Ifølge politiet er risikoen for at komme ud for et færdselsuheld én til tre gange større, hvis en person er påvirket af hash. Har bilisten indtaget kokain, er risikoen to til ti gange større. Med en blanding af stoffer og alkohol i blodet, er risikoen 20-200 gange større, end hvis man kører uden at være påvirket.

- Der er ingen tvivl om, at narkokørsel er rigtig farligt. Narkobilister udsætter sig selv og deres medtrafikanter for stor fare, når de sætter sig bag rattet med stoffer i blodet. Loven har nultolerance over for stoffer i trafikken, men der er brug for indsatser på flere fronter, hvis vi skal gøre op med denne farlige adfærd, fremhæver vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd-og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed.

