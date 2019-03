Politiet sætter navn og billede på savnet skoleelev

Politiet i Manchester efterslyser nu offentligt den ungdomsskoleelev, der torsdag i sidste uge forsvandt fra en studietur til den britiske storby Manchester.

Der er tale om 17-årige Yafiet Tesfalem, som sidst er set klokken 7.40 lokal tid torsdag i sidste uge. Her forsvandt han fra YMCA Hostel, der ligger i centrum af Manchester.

Han var med Helsingør Ungdoksskole på turen. Torsdag skulle eleverne ud at løbe, men Yafiet Tesfalem fortalte, at han havde ondt i maven, så han ikke kunne løbe med. Umiddelbart efter kunne myndighederne se på overvågningsvideoer, at han forlod stedet.

Fredag kom eleverne hjem fra turen. Men Michael Mathiesen, bestyrelsesformand for skolebestyrelsen, fortæller til Ekstra Bladet, at stemningen nu er vendt fra bekymring til undren.

- Nu har man måske fået en forklaring på, at han er gået, men man har ikke fået en forklaring på, hvorfor han er gået. Kammeraterne sidder tilbage med en undren. Vi venter alle sammen på en melding med nyt, siger han.

