Politiet samler eksplosionssager i specialgruppe

Inden for de seneste seks måneder er København blevet ramt af otte voldsomme eksplosioner. Og Politiet har nu samlet sagerne i en særlig efterforskningspruppe.

Det skriver DR, hvilket bekræftes af kilder til Ekstra Bladet.

Alle otte detonationer er endnu uopklarede, men har det til fælles, at de har været ganske voldsomme.

Indtil videre har politiet ikke ønsket, at kommentere oplysningerne.

Seneste eksplosion skete tirsdag aften, hvor en sprængning gjorde stor skade på facaden til bygningen, der huser Skattestyrelsen i Østbanegade på Østerbro.

Tidligere i dag udsendte politiet en pressemeddelelse om sagen. Her lød det, at man har modtaget en lang række henvendelser.

Politiet har dog ikke ønsket at fortælle om et muligt motiv, ej heller har man ønsket at oplyse om hvilken form for sprængstof, der eventuelt er anvendt.

De otte detonationer har været rettet mod vidt forskellige mål, og derfor er der foreløbigt ikke noget, der tyder på, at samme gerningsmand - eller mænd, står bag alle otte.