Politiet sender corona-sms til alle danske mobilbrugere

Politiet sender lørdag en sms til alle mobilabonnenter i Danmark med en påmindelse om at overholde myndighedernes instrukser om at holde afstand, oplyser Rigspolitiet på Twitter.

Ordlyden på beskeden er:

'Coronavirus spredes lige nu i Danmark. Hold afstand og vis hensyn - også i solskin. Ellers kan vi ikke bremse smitten. God Weekend Politiet.'

Fredag var det via eBoks, at næsten alle danskere over 15 år fik besked fra myndighederne. Sundhedsstyrelsen valgte nemlig at udsende et brev, som fortalte om symptomerne på Covid-19, og hvordan man skal agere for at bidrage til at begrænse smitten med coronavirus.

Politiets sms lørdag kommer efter flere dage med godt vejr, hvor der har været flere episoder med folk, som i parker, på strander og andre steder uden døre er stimlet sammen i grupper på mere end de ti tilladte personer.

Foreløbig har politiet ikke sigtet nogen for at samles for mange udenfor, men det kan udløse en bøde på 1500 kroner, hvis ikke man makker ret.