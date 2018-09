Politiet sigter kvinde i indkøbscenter med niqab

En kvinde i Ishøj Bycenter er søndag formiddag blevet sigtet af politiet for at overtræde straffeloven, fordi hun havde dækket sit ansigt til.

Kvinden var iført niqab, oplyser vagtchef Torben Wittendorf ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet rykkede ud, da man havde fået en anmeldelse, oplyser han. Efter at hun var blevet sigtet af betjentene, blev hun hentet af sin familie og kørt væk i en bil.

Det var 1. august, at det omdiskuterede tildækningsforbud trådte i kraft. Den første person, der blev sigtet, var en kvinde, der bar niqab i Hørsholm Midtpunkt.

Siden da har der været flere sager rundt om i landet.

For eksempel er en mor blevet sigtet, efter at hun iført niqab afleverede sit barn på Seminarieskolen i Gug ved Aalborg.

I Haderslev oprettede politiet en sag på en mand, der gik rundt i byen i bar overkrop og med skimaske. Han trænede balance, forklarede han politipatruljen.

Og i Aarhus blev en tyrkisk turist sigtet, da hun mødte op på politistationen med sit ansigt tildækket. Hun kendte ikke til loven, fortalte hun ifølge politiet.

Straffen er en bøde på 1000 kroner. Den stiger i gentagelsestilfælde.

På offentligt sted er det forbudt for at bære "en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt", står der i loven. Hvis tildækningen sker med et såkaldt anerkendelsesværdigt formål, er det dog lovligt.

Tidligere har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sagt, at det ikke stemmer med værdierne i det danske samfund at holde sit ansigt skjult.

"Med et tildækningsforbud trækker vi en streg i sandet og slår fast, at her i Danmark viser vi hinanden tillid og respekt ved at mødes ansigt til ansigt," har ministeren udtalt.