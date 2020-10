Politiet sigter over 350 for at samles ulovligt til gaderæs

Lørdag aften er flere end 350 personer blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet i forbindelse med ulovligt bilræs flere steder i landet.

I et industriområde i Ishøj er 216 personer blevet sigtet.

I den målrettede aktion deltog færdselsfolk fra både Midt- og Vestsjællands Politi, Nordsjællands Politi, Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi.

- Vi samarbejder om problemstillingen. Mange af de her personer kører rundt mellem kredsene, og så når politiet når frem, så rykker de videre til en anden kreds, fortæller vagtchef Henrik Jørgensen fra Midt- og Vestsjællands Politi natten til søndag.

Også Syd- og Sønderjyllands Politi har haft problemer med ulovligt bilræs lørdag aften.

Det fortæller vagtchef Henrik Sønderskov.

På Europavej i Padborg er 140 personer således blevet sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

- Der var flere end 100 køretøjer og i hvert fald 200 personer samlet, siger Henrik Sønderskov.

Forsamlingsforbuddet betyder, at det er forbudt at samles flere end 50 personer ad gangen både indendørs og udendørs.

Bøden for at overtræde det midlertidige forbud er fastsat til 2500 kroner i førstegangstilfælde.

Det er ikke første gang i løbet af denne weekend, at politiet må rykke ud til ulovligt bilræs.

Fredag aften blev 180 personer sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet i forbindelse med et større biltræf i Roskilde.

Her var omkring 200 biler samlet på en parkeringsplads i et industriområde for at køre ræs.

I sidste uge rapporterede TV Syd, at mangel på adspredelse og underholdning under coronakrisen har fået unge til at flokkes til gaderæs i stor stil.

Således har der i løbet af sommeren og september fundet usædvanligt mange gaderæs sted i flere dele af landet.