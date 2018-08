Politiet skød efter bil på Strøget: Det var helt vanvittigt

26-årige Jonas Nielsen og en kammerat overværede, da to betjente skød mod en mørk bil af mærket Jaguar midt på Strøget søndag morgen

To betjente fra Københavns Politi måtte søndag morgen trække og affyre deres tjenestepistoler mod en mørk bil af mærket 'Jaguar'.

Bilen havde kørt hasarderet rundt i centrum af København ved Strøget. De to betjente ville stoppe bilen, men føreren af bilen ville ikke standse. Han kørte frem mod de to betjente, hvilket fik dem til at skyde.

- Det hele gik jo så hurtigt, det var helt vanvittigt. Vi ser politiet gå ned på knæ og skyde mod en bil, siger 26-årige Jonas Nielsen til Ekstra Bladet, der var på vej hjem fra byen med en kammerat.

De to forlod diskotek 'Drunken flamingo' lidt over fire. Kort tid efter overværede de skudepisoden.

- Betjentene skød mod bilen, som kørte væk. Bilen forsatte og slingrede helt vild ned ad Strøget mod Rådhus Pladsen, siger Jonas Nielsen, der bor i Valby.

Tæt på

Den 26-årige københavner fortæller, at han stod blot fem til ti meter fra betjentene, da de skød mod bilen.

- Jeg hørte, at politiet råbte 'der skydes'. Det er så der, hvor jeg ser, at betjenten går ned på knæ og trækker sit tjenestevåben og affyrer. Der lyder to skud.

- Det må have været meget alvorligt, og ikke bare en person, der ikke ville stoppe, siger han.

De to venner var meget forbløffet over, hvad de lige havde set. De fik besked på, at de skulle forlade stedet.

- Da vi kommer op mod Rådhuspladsen, ser vi en flok mennesker, der står rundt om en person, der ligger ned. Der bliver vi i tvivl om, det er en person, der er blevet ramt, fortæller Jonas Nielsen.

Københavns Politi har senere oplyst, at det ikke var tilfældet.

Bilen er fundet

Det er endnu ikke lykkedes Københavns Politi at finde manden, der førte bilen. Men de er lige i hælene på ham, må man forstå.

- Vi har en formodning om, hvem der har kørt den. Vi har en navngiven person, vi leder efter, siger den centrale vagtleder hos Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

Bilen blev fundet kort tid efter, at de to betjente havde skudt mod den.

- Jeg kan fortælle dig, at vi har bilen i vores varetægt. Den blev fundet kort efter, hvor den var kørt galt i et eneuheld på Danas Plads, fortæller Henrik Svejstrup.