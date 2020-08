Politiet: Skød for at dræbe

Ifølge politiets foreløbige teori blev en mand og kvinde forvekslet under skyderi søndag aften

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Københavns Vestegns Politi mistænker tre mænd med danskklingende navne på henholdsvis 19, 19 og 25 år for at stå bag gårsdagens skudepisode, der fandt sted på Brøndby Nord Vej i Brøndby.

Mændene blev anholdt kort efter skyderiet, og to af dem bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør. Begge er iført politiets dna-dragter og klipklappere, ligesom de er flankeret af betjente.

Den ene halter på sit højre ben og har tydelige skrammer i ansigtet, mens den anden har armen i gips. Den tredje var ikke til stede i retten og blev derfor fremstillet in absentia.

Tre fremstilles for skyderi

Rockerrelationer

Ekstra Bladet erfarer, at de tre mænd har rockerrelationer. De nægter sig alle skyldige.

På begæring fra specialanklager Helene Yde Herborg bliver grundlovsforhøret afholdt for lukkede døre, da der er uidentificerede gerningsmænd på fri fod.

De tre mænd er beskyttet af navneforbud.

Ifølge sigtelsen mener politiet, at trioen søndag aften forsøgte at dræbe en mand og en kvinde i en bil på Brøndby Nord Vej. Ingen blev ramt, og politiets foreløbige efterforskning peger på, at der var tale om en forveksling.

De er desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven under særlig skærpende omstændigheder.

En af mændene er også sigtet for et groft knivoverfald, der fandt sted ved Fitness World i Rødovre 7. juli i år. Her blev offeret stukket flere gange med kniv og slået. Også i den sag nægter den 19-årige sig skyldig.

Torsdag aften i sidste uge dannede Brøndby Nord Vej ligeledes ramme om et skyderi. Heller ikke i den forbindelse blev nogen ramt.

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af politiet er det endnu for tidligt at sige, om der er en sammenhæng mellem skudepisoderne.

Kilder med indsigt i miljøet fortæller til Ekstra Bladet, at der er tale om stridigheder mellem to navngivne rocker- og bandegrupper.

