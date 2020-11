Politiet skred ind overfor larmedemo

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Efter flere timers voldsom larm blev det for meget for politiet tidligere i dag tirsdag.

Adressen var Christiansborg Slotsplads, hvor en gruppe demonstranter i flere dage har larmet i protest imod blandt andet epidemiloven og tvangsvaccinering, hvilket fremgik af de medbragte skilte.

I forsøget på at skabe opmærksomhed inde på 'Borgen', havde de protesterende medbragt redskaber, man kunne bruge til at larme med.

Ekstra Bladet kom tilfældigt forbi ved 09.30-tiden tirsdag formiddag, og har var i omegnen af 30 personer forsamlet, og de fremmødte var udstyret med blandt andet pander, som man slog på med grydeskeer.

Selv var flere af de fremmødte iført høreværn. Larmen var så voldsom, at man kunne det tydeligt helt ud på Christianshavn.

Og midt på eftermiddagen fandt politiet, der fulgte den lovligt anmeldte demonstration, at nu var lydniveauet simpelthen for højt.

- De har selvfølgelig deres grundlovssikrede ret til at demonstrere, men larmen havde nået et sådan lydniveau, at indsatslederen på stedet konkluderede, at der var tale om betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, siger Lars-Ole Karlsen, vicepolitiinspektør, Københavns Politi.

- Derfor fik de fremmødte påbud om at skrue ned. Vi var i dialog med med dem, og de indvilgede i at dæmpe sig, tilføjer han.

Lars-Ole Karlsen tilføjer, at der ingen anholdte var.

Støjniveauet var så højt, at det forstyrrede politikerne i deres arbejde inde på Christiansborg.

TV2 News fulgte dagens debat i folketingssalen, og her måtte politikerne flere gange gentage sig selv, fordi de ikke kunne høre hinanden på grund af larmen uden for.

Også beboere i området følte sig generet af larmen. Det fortæller flere til Ekstra Bladet.

På grund af corona-situationen arbejder de hjemme, hvilket i forvejen besværliggør arbejdet.