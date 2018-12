Politiet: Skud i Københavns udkant kan være bytter

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Torsdag aften omkring kl. 20.50 blev en yngre mand med anden etnisk baggrund lettere såret, og politiet vurderer nu, at episoden eventuelt kan knyttes til en lignende episode, der udspillede sig 24. december i samme boligområde af Københavns udkant, Husum-Tingbjerg.

Skud affyret i boligkvarter

Juleaften skete skyderiet omkring kl. 20.20:

- Der fik politiet en anmeldelse om et enkelt skud. Torsdag aften blev der til gengæld affyret flere skud på gaden, Arkaderne. Juleaften blev ingen ramt, men i aftes blev en ung mand ramt i foden, fortæller Torben Svarrer, efterforskningschef i Københavns Politi.

- Vi formoder foreløbigt, at de to sager hænger sammen, og at de er foregået i samme personkreds, tilføjer han.

- Vi mener, at de her personer kender hinanden i forvejen, og at der er tale om et internt opgør i mellem dem. Vi ved endnu ikke, hvad motivet til opgøret kan bunde i, men vi har nogle forskellige formodninger, fortæller Torben Svarrer,

Han ønsker ikke at uddybe et muligt motiv yderligere.

Personkredsen, som skyderierne er foregået i mellem, er kendt af politiet i forvejen. Flere har tidligere været registreret som bandemedlemmer, men er det ikke længere, fortæller Torben Svarrer.

Billeder fra gerningsstedet torsdag aften viser, hvordan skud blandt andet har ramt en opgangsdør i gaden Arkaderne, der ligger i Tingbjerg-bydelen.