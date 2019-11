Politiet skyder mand: To efterforskere udkommanderet fra Jylland

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En mand blev onsdag aften ramt af skud, affyret af politiet. Herefter blev to efterforskere fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed straks udkommanderet fra myndighedens hovedsæde i Aarhus.

Det fortæller chefefterforsker Niels Raasted til Ekstra Bladet.

- Vi er i fuld gang med efterforskningen, og de to, der er sendt af sted, har efterforsket hele aftenen og natten og genoptager arbejdet med blandt andet afhøringer klokken 10.00.

Skudepisoden fandt sted i en lejlighed på Hillerødgade 74 på Nørrebro i København omkring klokken 22.00.

Foto: Kenneth Meyer

Hvad der gik forud for skyderiet og de nærmere detaljer, er fortsat uklart. Mandens tilstand er ukendt.

- Der er foregået en 'politiforretning', sagde Michael Andersen, vagthavende ved Københavns Politi, umiddelbart efter hændelsen.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd.

'Politiklagemyndigheden efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste. Det vil sige, at hverken borger eller politi vægtes højere end den anden i en sags efterforskning og afgørelse', skriver myndigheden på sin hjemmeside.

Foto: Kenneth Meyer