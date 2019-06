Politiet slår til: Kæmpe international fødevareskandale

I en stor aktion koordineret af Interpol og Europol har myndigheder i 78 lande beslaglagt potentielt sundhedsskadelig mad- og drikkevarer til en værdi af mere end 117 millioner dollars - svarende til cirka 771 millioner kroner.

Det oplyser Interpol i en pressemeddelelse.

Også i Danmark er der blevet undersøgt for svindel med føde- og drikkevarer.

I Danmark har Fødevarestyrelsens Rejsehold deltaget og på linje med flere andre lande kigget efter svindel med juice og luksuskaffe.

'Vi tog godt 50 kaffeprøver og 50 juiceprøver, der alle har været til laboratorieanalyser. I fire tilfælde viste analyser af juicen, at producenten ulovligt havde tilsat enten vand eller sukker. Analyserne af, om dyr arabica-kaffe var tilsat billigere bønner, viste ingen tegn på ulovligheder', lyder det fra Anette Løvenkjær-Pearson fra Fødevarestyrelsens Rejsehold i en pressemeddelelse.

Kan give rejsningsproblemer

De sundhedsskadelige fødevarer tæller blandt andet ost og kylling, der har overskredet deres holdbarhedsdato, og medicinske præparater i drikkevarer og kød, der er opbevaret under uhygiejniske forhold.

Politifoto

Politifoto

Blandt andet er der i Zimbabwe blevet beslaglagt knap 14.000 liter sodavand, der indeholdt store mængder medicin, der kan lede til erektionsproblemer.

Ligeledes er der blevet beslaglagt store mængder alkohol, herunder 4200 liter forfalsket alkohol fra en vodkafabrik i Rusland.

Politifoto

'Denne operation viser endnu en gang, at kriminelle er villige til at udnytte hvilken som helst mulighed for at lave profit. Mængden af beslaglæggelser bekræfter, at fødevaresvindel rammer alle slags produkter flere steder i verden', udtaler Jari Liukku, der leder Europols afdeling for europæisk organiseret kriminalitet, i en pressemeddelse.

'Det går ud over forbrugernes pengepung. I de bedste tilfælde bliver forbrugerne ført bag lyset ved førevaresvindel, hvis de betaler for noget, som de ikke får, men i de værste tilfælde kan fødevaresvindel give alvorlig skade på folkesundheden, siger han også.

I alt er 672 personer blevet anholdt i forbindelse med aktionen.