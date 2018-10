Politiet slår til mod bande-miljøet: Otte anholdt

Københavns Politi har i en koordineret indsats med Særlig Efterforskning Øst (SEØ) anholdt otte personer fra bandemiljøet.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De anholdte er alle mænd og er fra fire forskellige bandegrupperinger. Politiet foretog anholdelserne i går og i dag.

Fem af de anholdte, som er i alderen fra 17–24 år, er sigtet for afpresning, frihedsberøvelse og brugstyveri.

To af de anholdte, som begge er 26 år, er sigtet for grov vold i forbindelse med et overfald 4. oktober 2018 i et P-hus i Københavns lufthavn.

Ifølge politiet er episoden en udspringer af et opgør i bandemiljøet.

Sigtet for drabsforsøg

Den sidste anholdte er en 16-årig, som er sigtet for drabsforsøg den 20. juni 2018 på Gadelandet, hvor der blev afgivet skud mod en større gruppe unge.

Fængslet for skud mod tre unge

Tre unge mænd på 19, 21 og 22 år blev ramt under episoden, men var efterfølgende ikke i livsfare.

- Disse aktioner er endnu et slag mod banderne i København, og vi fortsætter ufortrødent, så personerne i bandemiljøet bliver stillet til regnskab for deres ugerninger, siger Knud Hvass, leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.

Alle otte anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag med begæring om varetægtsfængsling.

Ifølge politiet vil anklageren anmode om lukkede døre.