Politiet søger formodet voldsmand: Mishandlede to små piger på stranden

En kvinde har anmeldt en episode fra Blåvand, hvor en mand skulle have mishandlet to piger

En 47-årig kvinde fra Esbjerg så søndag aften en tysk mand, som ifølge hende mishandlede to små piger ved en badebro på Hvidbjerg Strand i Blåvand. Det fortæller politikommissær Ole Hillerup til Ekstra Bladet.

- Kvinden var ude på en løbetur, da hun bemærker manden med tre piger. Hun skyder dem til at være i alderen seks til ti år. Der er så et skænderi mellem dem, hvor han ender med at slå den ældste pige tre-fire gange, så hun får næseblod, siger politikommissæren.

En anden pige er ifølge anmeldelsen muligvis også blevet slået, da hun også bløder fra munden.

- Og efter han har slået den ældste, trykker han også hendes hoved ned i sandet. Det virker meget voldsomt.

Flere blandede sig

Kvinden fortalte, at flere strandgæster forsøgte at blande sig, da de så manden slå. Den omkring 45-årige tysker valgte dog at true gæsterne væk.

- Der er også en tysk kvinde, som råber af ham derude, og det er faktisk det, som ender med at få ham til at stoppe, siger Ole Hillerup.

Politiet arbejder søger nu hjælp fra offentligheden for at kunne få identificeret den tyske mand.

- Vi er selvfølgelig interesseret i at finde ham, finde ud af om børnene bærer præg at at være blevet slået, og så vurdere hvorvidt han sakl sigtes for vold, siger kommissæren.

- Det er en kedelig episode, og særligt når det går ud over børn.

Kvinden fra Esbjerg anmeldte episoden søndag klokken 18.51.