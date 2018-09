Politiet søger vidner: 19-årig kvinde forsøgt voldtaget

En 19-årig kvinde blev i går aftes udsat for et voldtægtsforsøg, da en afklædt mand kastede sig over hende og væltede hende om kuld på et stisystem i Hvidovre.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der derfor nu beder offentligheden om hjælp til at identificere gerningsmanden.

Politiet modtog anmeldelsen om voldtægtsforsøget, der fandt sted ud for Langkildevej 203, kort før klokken 20.00 onsdag aften.

Inden overfaldet havde gerningsmanden trukket sine bukser ned, og da kvinden kom gående på stisystemet væltede gerningsmanden hende omkuld, hvorefter han befølte hende i skridtet uden på tøjet, oplyser politiet.

Først da den unge kvinde råbte op og indikerede, at hun var i gang med at kalde efter hjælp via sin mobiltelefon, opgav gerningsmanden sit forehavende, oplyser politiet.

Overfaldet fandt sted onsdag aften omkring klokken 19.55 ud for Langkildevej 203 i Hvidovre. Foto: Politi

Efter overfaldet flygtede gerningsmanden mod Avedøre Station.

- Vi håber, at offentligheden kan hjælpe os med at identificere gerningsmanden, ligesom vi meget gerne hører, hvis nogen har set overfaldet, siger politikommissær Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi.

Til politiet har kvinden beskrevet gerningsmanden som Ikke etnisk dansk af udseende, mellem 20-25 år og 180 cm høj.

Manden havde kort, sort og krøllet hår og var under overfaldet iført en lyseblå t-shirt, en sort cardigan-lignende bluse og sorte bukser.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.