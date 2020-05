Politiet søger vidner: Mænd antastede 14-årig pige på rulleskøjter

To personer steg ud af en bil og antastede en ung pige fra lokalområdet. Nu beder politiet offentligheden om hjælp

Midt- og Vestjyllands Politi søger tirsdag vidner til en episode, hvor en 14-årig pige blev antastet af to mænd ved Seaside Hotel i Thyborøn.

Pigen var ude at stå på rulleskøjter omkring hotellet kort før klokken 22 torsdag 30 april, da en ukendt bil flere gange kørte frem og tilbage i nærheden af hende. På et tidspunkt steg to personer ud af bilen og antastede den 14-årige pige, der er fra lokalområdet.

Det er i mellemtiden ikke lykkedes politiet at finde frem til de to 'mandspersoner', og politiet beder derfor offentligheden om hjælp.

Politiet håber at høre fra vidner, der måtte have overværet episoden.

To specifikke biler

I særdeleshed er politiet interesseret i passagererne i to helt specifikke biler, der passerede et overvågningskamera på Bredgade/Havnegade omkring kl. 21.51 og kl. 21.53, umiddelbart efter episoden.

'Det er politiets håb, at bilerne som kan ses på billederne, tilhører lokale borgere, der vil tage kontakt til politiet – også selvom de ikke mener, at kunne bidrage til efterforskningen', skriver politiet i en pressemeddelelse.

Derudover er politiet interesseret i at høre fra andre personer, der har færdes i området omkring Bredgade/Havnevej ved Seaside Hotel og havnen torsdag den 30. april 2020 i tidsrummet fra kl. 21.45-22.10.