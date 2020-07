Politiet søger vidner: Så du denne vanvidsbilist?

En bilist i en rød Opel Corsa kørte 20. juni 'vildt og uforsvarligt', da personen bragte andres liv og førlighed i fare i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet søger nu vidner, der kan fastslå, hvilke overtrædelser bilisten begik.

En 32-årig mand er anholdt i sagen. Han er sigtet for at køre uden førerret og for at have bragt andres liv og førlighed i fare med sin kørsel.

Ud fra afhøringer har politiet indtil videre slået fast, at bilisten har påkørt en pickup-truck på landevejen i Randers, og at Corsaen har kørt i den forkerte vejbane, hvor en motorcyklist måtte undvige for at undgå et sammenstød.

Bilisten kørte fra Søndergade i Mariager gennem Assens by og Gassum inden påkørslen, der skete i Randers C.

Et vidne har desuden forklaret, at bilisten var ved at påkøre en mand i Bredstrupgade i Randers.

Har du set nogle af ovenstående episoder eller andre episoder, hvor en rød Open Corsa med registreringsnummer BW 18414 har været involveret, bedes du kontakte politiet på 114.