Politiet spærrer af i Ishøj: Øjenvidne hørte tre brag

Et vidne fandt tirsdag aften tre tomme patronhylstre inden for politiets særlige visitationszone i Ishøj ved København, og det udløste straks en større politi-udrykning og afspærringer af området omkring krydset mellem Vejlebrovej og Stenbjerggårds Alle.

Det fortæller Henrik Andreassen, vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

- Vi modtog klokken 20.03 et telefonopkald fra en person, som havde fundet de tre hylstre, og som mente, at han 40 minutter tidligere havde hørt tre brag. Det undersøger vi nu nærmere, fortæller Henrik Andreassen.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at en hundepatrulje stadigvæk sidst på aftenen var i fuld gang med at afsøge grønne arealer og vejkanter i det tæt bebyggede område.

Politiets vagtchef understreger, at der tilsyneladende ikke er affyret skud mod nogle personer, og at der ikke er meldinger om folk, som skulle være kommet til skade.

Kvarteret ligger inden for en af de tre visitationszoner, som politiet har fået oprettet som følge af en verserende konflikt imellem bandegrupperingerne Brothas og NNV i Storkøbenhavn.

Skuddrab i forrige weekend

I de seneste uger har det kastet flere skudepisoder af sig. Den 22-årige Tayfun Kara blev forrige weekend dødeligt såret af skud affyret af ukendte gerningsmænd mod hans bil på Gildbrovej i netop Ishøj. Han afgik senere ved døden, mens to kammerater i bilen blev behandlet for de lettere skader, de havde pådraget sig.

Det unge drabsoffer blev søndag begravet i den landsby i Tyrkiet, som hans familie har rødder i.

De særlige visitationszoner er områder, hvor politiet kan visitere personer og køretøjer, uden nødvendigvis at have en konkret mistanke om, at de pågældende har foretaget sig en kriminel handling.

Politiets vagtchef understreger, at der ikke er meldinger om, at der kan være affyret skud mod personer her til aften i Ishøj, og der er heller ikke officielt nogle mennesker, der er kommet til skade. Foto: Kenneth Meyer

- Vi har sat massivt ind for at for skabe tryghed i Ishøj, og vi samarbejder tæt med vores nabopolitikredse om at få retsforfulgt de skyldige, sagde Københavns Vestegns Politis politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse, da man forrige mandag indførte visitationszoner i tre politikredse omkring København.

De dækker dele af Ishøj, Hundige, Greve, Københavns Nordvestkvarter og indre Nørrebro. Visitationszonerne gælder foreløbig frem til månedens udgang.

I begyndelsen af august indførte Fyns Politi visitationszone efter en skudepisode i krydset mellem Vollsmose Allé og Åsumvej i Odense.

