Politiet starter uge med skærpet kontrol: Disse bilister går de efter

Manglende brug af sikkerhedssele og fumleri med en håndholdt mobiltelefon, vil politiet holde særlig godt øje med den kommende uge, hvor der er blæst til en skærpet indsats mod uopmærksomhed i trafikken.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Den skærpede indsats gælder fra mandag 12. marts til søndag 18. marts og er en koordineret indsats i TISPOL, der er et samarbejde mellem færdselspoliti i Europa.

- Brug af sikkerhedssele er et meget effektivt værn mod at komme til skade eller dø ved en trafikulykke. Brugen af sikkerhedssele reducerer således sandsynligheden for som bilist at blive dræbt i et uheld med 50 %.

- Uheldsrisikoen ved at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen er op til fire gange højere end ved ikke at bruge telefonen, skriver politiet i pressemeddelelsen.

I alt blev 20.074 bilister i 2014 sigtet for at bruge en håndholdt mobiltelefon, mens 12.371 blev sigtet for at køre uden sele.