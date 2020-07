Politiet: Stop med at tage billeder

Fyns Politi er ude med riven efter flere bilister, som ikke har kunnet holde fingrene fra deres mobiltelefoner i forbindelse med en motorvejsulykke her til formiddag, som havde fem biler involveret.

Helt konkret har flere bilister, der er kommet kørende i den modsatte vognbane, taget billeder fra ulykkestedet.

- Det er typisk, at man kører over i det modsatte spor, og så ser man ulykken og sænker farten for at tage et billede. Men det må man ikke. De skal koncentrere sig om at køre bil, siger vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

Angående Færdselsuheld på Fynske Motorvej mellem afkørsel 55 Årup og 56 Ejby, så er det vestgående spor helt spærret i øjeblikket. Find alternativ rute og vis nu hensyn. Også jer der køre i det østgående spor og find noget andet at tage fotos af - tak. Mvh. vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/DpHkL17kW8 — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 11, 2020

Hold op med at filme og fotografere ulykker. Hold øjnene og opmærksomheden i egen vejbane, så du ikke skaber en livsfarlig kiggekø! #politidk https://t.co/RgAzjQqr2H — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 11, 2020

Ulykken skete ved afkørsel 55 Årup og 56 Ejby, hvorfor det vestgående spor i en periode var helt spærret.

- Det er et typisk harmonikasammenstød. En bil brager op i en anden, og så begynder det bare. Der er fem parter indblandet. To biler har fået et ordentligt tryk. En kvinde, der har været passager er lettere tilskadekommet. Hun er blevet kørt væk i en ambulance, siger vagtchefen.