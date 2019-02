Politiet tager helt nyt redskab i brug

Politiet hiver nu for første gang 'skærpet strafzone' op af værktøjskassen. Det sker i Vollsmose og gælder fra fredag aften.

Oprettelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for visse former for utryghedsskabende kriminalitet begået i strafzonen stiger til det dobbelte i forhold til gældende praksis, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- Det er første gang, en politikreds indfører en skærpet strafzone, og derfor har vi selvfølgelig foretaget en meget nøje vurdering af, om betingelserne for en skærpet strafzone er opfyldt, udtaler politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi.

Strafzonen gælder fra fredag aften klokken 18 til onsdag 6. februar klokken 12.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Afgrænsningen af strafzonen, som træder i kraft i aften. Kort: Fyns Politi

Strafzonen indføres efter to skudepisoder 24. og 29. januar i Vollsmose.

Se også: Flere skud affyret i Vollsmose: Mand anholdt

- Det er politiets vurdering, at der i øjeblikket er et kriminalitetsbillede i Vollsmose, som skaber en forståelig utryghed for de mange lovlydige beboere i området. Som politimyndighed er det en af vores allervigtigste opgaver at sikre ro, orden, sikkerhed og tryghed for borgerne. Derfor indfører vi nu en skærpet strafzone, udtaler Johnny Schou.

Loven om skærpet strafzone trådte i kraft 1. januar.

Der er i øjeblikket også indført visitationszone i Vollsmose.