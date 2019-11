Politiet tager ingen chancer: Bliv inde!

Nordjyllands Politi opfordrer borgere i Gistrup til at holde sig inden døre, efter at en beboer har modtaget et brev med ukendt pulver.

Det skriver politiet på Twitter.

Gristrup ligger i Himmerland og er en forstad til Aalborg med cirka 3500 indbyggere.

'I en radius af 100 meter fra Granen 7 i Gistrup skal beboere holde sig fra området eller blive inden døre og lukke for vinduer og ventilation. Beboer i nr. 7 har modtaget ukendt brev med ukendt pulver', skriver politiet på Twitter.

Pulveret ikke identificeret.

'Nordjyllands Beredskab og Politi, der er på stedet, tager ikke nogen chancer', skriver politiet.

Politiet opfordrer folk, der bliver dårlige, til at søge en læge med det samme.

