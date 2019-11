Politiet tager på skyldnerjagt

Københavns Politi opfodrer alle til at betale, hvad de skylder

I næste uge kan to betjente meget vel banke på døren og anholde dig, hvis du ikke har betalt din mobilregning eller børnepenge i flere år.

Det sker som led i et større samarbejde med fogedretten i København og Frederiksberg. Derfor opfordrer Københavns Politi alle skyldnere til at få det ud af verden nu.

- Alle dem, fogedretten har anmeldt til os, vil vi tage ud og se, om vi kan anholde. Vi sætter målrettet ind i næste uge, og derfor er det her en venlig opfodring til folk, der skylder penge, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jakob Søndergaard.

Politiet kan ikke give noget konkret antal på, hvor mange de forventer at anholde, eller hvor mange sager, der er tale om.

- Vi har så mange sager, at vi hver dag har patruljer ude. I næste uger laver vi bare en større indsats, siger Jakob Søndergaard.

Politiet arresterer skyldnere, der ikke er i stand til at betale, eller hvis skyldneren frygtes at være i færd med at fjerne aktiver. Det sker typisk ved udeblivelse fra fogedretten uden gyldig grund.