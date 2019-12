Politiet talstærkt til stede ved skole

Nordsjællands Politi er torsdag aften massivt til stede ved Birkerødskolen i Birkerød efter et alvorligt knivstikkeri i området

Et alvorligt knivstikkeri ved Birkerødskolen i Birkerød har fået politiet til at afspærre et stort området.

Det oplyser vagtchef Dan Houtved til Ekstra Bladet.

Det er fortsat sparsomt med oplysninger om episoden, men vagtchefen fortæller, at en mand er alvorligt såret.

- Vi er stadig i den indledende fase af efterforskningen. Jeg kan dog sige, at vi ikke har nogen anholdte, sige Dan Houtved.

Derudover fortæller han, at knivstikkeriet ikke er sket på skolen, men på gaden tæt på skolens matrikel. Her blev offeret også fundet

- Men det har ikke noget med skolen at gøre. Det er tilfældigt, at det er sket dér, fortæller vagtchefen til Ritzau.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19.23.

Opdateres...