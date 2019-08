Politiet: Teenagepige voldtaget af 20-årig mand

En ung mand er anholdt og sigtet for at have voldtaget en 15-årig pige. Han er ligeledes sigtet for et andet voldtægtsforsøg tidligere på året

- En 15-årige pige er blevet voldtaget, og en person er blevet anholdt og fremstilles grundlovsforhør i dag, oplyser den presseansvarlige hos Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

En 20-årig mand, som er bosiddende i Lyngby, er sigtet for at have begået voldtægt ved omkring midnat på en adresse i Lyngby under anvendelse af vold eller trusler at have tiltvunget sig samleje med en 15-årig pige.

Pigen gjorde modstand ved at forsøge at sparke ham væk, hvilket resulterede i, at han lagde en pude over hendes hoved og udtalte noget i retning af, at hun skulle stoppe med at gøre modstand, da det blot ville gøre det hele værre.

Derefter har han gennemført voldtægten.

- Han er også sigtet for forsøg på voldtægt 26. april i et tidsrum mellem klokken 19.15 og 22 på en adresse i Lyngby igen ved anvendelse af vold eller trusler om vold at forsøge at tiltvinge sig samleje med en anden kvinde.

- Dette mislykkedes dog, da hun gjorde modstand ved at råbe og skubbe ham væk, og hun nåede at flygte fra stedet, oplyser den presseansvarlige hos Nordsjællands Politi.

Begge forhold er begået på mandens egen bopæl i Lyngby. Hvorvidt pigerne kendte manden forinden, kan Nordsjællands Politi dog ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Den 20-årige mand fremstilles i grundlovsforhør fredag klokken 13 i Kgs. Lyngby.