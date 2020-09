Politiet til stede: Mand død

Fredag aften er Østjyllands Politi til stede ved Kappelvænget i Aarhus V, hvor de undersøger en hændelse, hvor en 21-årig mand er afgået ved døden.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Østjyllands Politi, der ikke vil udtale sig nærmere. Heller ikke om dødsårsagen, som fortsat undersøges.

På Twitter skriver politiet:

'En mand er afgået ved døden i forbindelse med en episode fredag aften omkring Kappelvænget i Aarhus V. Vi er i fuld gang med at undersøge, hvad der er sket og kommer til at være på stedet et stykke tid endnu'.