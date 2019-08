Politiet tilkaldt: Computerspiller skreg voldsomt

Torsdag eftermiddag blev politiet i Lübeck kaldt til Bramsstrasse, hvor en anmelder havde hørt voldsomme skrig.

Anmelderen frygtede derfor, at en grufuld forbrydelse var i gang, hvorfor vedkommende alarmerede politiet, skriver Hamburger Morgenpost.

Sagen viste sig dog ikke at udfolde sig i den virkelige verden, for fremme på adressen fandt politiet en ni-årig dreng, der var iført headset, og som var i gang med at spille computer.

I den forbindelse havde indlevet sig så voldsomt i den virtuelle verdens oplevelser, at han havde råbt ganske højt.