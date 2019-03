Politiet: Tiltalt kommunalpolitiker fundet død

Kommunalpolitiker i Greve René Kauland, der er tiltalt for drabsforsøg, er onsdag morgen fundet død i sin celle i Slagelse Arresthus.



Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Slagelse Arrest ligger i politikredsen Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og de undersøger nu sammen med Kriminalforsorgen dødsfaldet.



De pårørende er underrettet om dødsfaldet, ligesom parterne i straffesagen også er informeret, oplyser politiet.

- Jeg kan ikke sige andet, end at det er meget trist, siger René Kaulands forsvarer, Henrik Stagetorn, til Ekstra Bladet.

Også sagens anklager, John Catre Nielsen, er berørt af situationen.

- Det er umådelig trist. Nu må vi se, hvad politiets undersøgelser finder frem til i forhold til dødsfaldet, siger han og tilføjer, at dødsfaldet betyder, at sagen mod René Kauland afsluttes.

Retssagen skulle være begyndt i dag ved Retten i Roskilde. Men en halv time før retsmødets start blev det meddelt, at retsmødet måtte aflyses.

- Der bliver ikke afholdt noget retsmøde i dag, lød det fra en kvindelig repræsentant fra Retten i Roskilde, der ikke ønskede at uddybe hvorfor.

Hverken sagens anklager eller forsvarsadvokat Henrik Stagetorn ønskede tidligere i dag at udtale sig om aflysningen.

René Kauland, der var valgt ind i byrådet i Greve for Venstre i 2017, har siddet varetægtsfængslet siden maj sidste år i en sag om et drabsforsøg begået mod en 43-årig kvinde, som Kauland havde haft et forhold til.

Kvinden lå og sov med sin niårige datter, da en mand trængte ind i hjemmet og overfaldt kvinden med et slagvåben. Også barnet blev ramt under angrebet.

Kvinden fik alvorlige skader, da hun fik brud på arme, ben, ribben og på halspulsåren.

Kort efter blev Kauland anholdt og fængslet i sagen. Han har hele tiden nægtet sig skyldig.

Sagen og efterforskningen har kørt bag lukkede døre, og det var forventningen, at offentligheden for første gang ved retsmødets start ville få Kaulands egen forklaring at høre og få detaljer om, hvad anklagemyndigheden byggede deres sag på mod manden.

Opdateres ...