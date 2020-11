Politiet trækker stave: Demonstranter danner front mod ordensmagten

Torsdag aften har der været ballade foran Christiansborg, hvor op mod 100 demonstranter har været til stede.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det folk fra den mere ekstreme del af det danske fodboldmiljø, som er mødt op for at demonstrere mod coronaloven, der stort set har lukket danske stadioner landet over ned.

I første omgang var de samlet på Axeltorv foran Tivoli, men omkring klokken 18 ankom de til slotspladsen.

Kort efter klokken 18 er politiet blevet tvunget til at trække stave, og ifølge Ekstra Bladets mand på stedet tyder det på, at der er optræk til ballade.

Lars Ole Karlsen, vicepolitiinspektør, bekræfter, at stavene er trukket:

- På Christiansborg Slotsplads har de dannet front mod politiet. De har kastet pyro og andet efter politiet, og de har forsøgt at trænge igennem politiets kæde, så de kunne komme ned til en anden demonstration. Derfor så vi os nødsaget til at trække stave for at få gruppen spredt, siger han og supplerer om gruppens baggrund:

- Vi har genkendt folk fra fodboldmiljøet.

Ifølge Lars Ole Karlsen, vicepolitiinspektør, er en person blevet anholdt.

- Men han var eftersøgt i forvejen, så det var almindelig politiforretning, siger han.

Ellers er ingen endnu anholdt.

- De forventer at blive 100 demonstranter. Og de skal ud at gå en tur, og vi er opmærksom på dem, siger Michael Andersen, vagtchef.

Gruppen har flere store kanonslag med, som er blevet fyret af med store brag til følge, mens de gik fra Axeltorv til Christiansborg Slotsplads.. Desuden er der blevet anvendt romerlys i optoget.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er omkring 30 uniformerede betjente på plads. Dertil kommer en række civilklædte betjente.

Opdateres ...