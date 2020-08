Politiet troede han var myrdet: Fundet i skov efter fem år

Den 40-årige landarbejder Ricardas Puisys, som politiet i England troede var blevet udsat for et mord, er nu pludselig dukket op, efter at have været forsvundet og efterlyst i hele fem år.

Umiddelbart efter Ricarda Puisys forsvinden i september 2015 blevet der igangsat en storstilet eftersøgning. Politiet indledte oven i købet en drabsefterforskning, hvor en mand blev anholdt. Han blev dog senere løsladt igen.

Men nu har man altså efter fem år fundet den 40-årige Ricarda Puisys, der oprindeligt kommer fra Litauen. Han blev fundet skjult i noget tæt underskov i et skovområde i regionen Cambridgeshire, hvor han bevidst havde gemt sig i adskillige år og gennem længere tid ikke havde talt med nogen mennesker.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, og Newsweek

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ricardas Puisys ses her på et efterlysningsbillede, som politiet på et tidspunkt har offentliggjort i sagen. Foto: Cambridgeshire Police

Politiet skriver også om sagen på deres hjemmeside Cambridgeshire Constabulary.

Ricardas Puisys arbejdede som landarbejder i byen Wisbech på en gård, hvor man dyrkede porrer, da han forsvandt sporløst som 35-årig i 2015. På trods af masser af medieomtale samt opfordringer om tip fra offentligheden lykkedes det ikke for politiet at finde Ricardas Puisys. Politiet havde derfor mistanke om, at han var blevet myrdet.

Politiet fik dog nyt håb i sagen, da der pludselig dukkede nogle selfies af Ricardas op på Facebook i november 2019. Billeder lå på en Facebook-side under Ricardas Puissys eget navn. Her havde han 69 venner, heriblandt familiemedlemmer. Politiet forsøgte at komme i kontakt med ham, dog uden held. Men endelig lykkedes det for politiet at finde Ricardas 1. juli 2020 i et tæt skovområde uden for Wisbech, hvor han havde levet skjult i fem år.

Politiinspektør Rob Hall udtaler følgende i sagen:

- I næsten fem år har Ricardas forsvinding været et komplet mysterium for os. Men i slutningen af juni fik vi pludselig nogle informationer, der ledte os frem til hans gemmested i skoven, fortæller Rob Hall.

Politiet i Cambridgeshire udtaler, at de først har offentliggjort sagen nu, fordi de mistænker, at Ricardas Puissys har været udsat for en forbrydelse, heriblandt trusler og ulovlig udnyttelse af hans arbejdskraft.

- Vi ville først sikre, at han kunne få et såkaldt 'safeplace', hvor vi kan beskytte ham. Netop nu får han al den hjælp, han har brug for efter at have levet i en skov under ekstremt vanskelige vilkår gennem de sidste fem år, forklarer politiet i Cambridgeshire.