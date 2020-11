Politiet: Tyv svarede igen med knytnæveslag

Ung mand reagerede voldsomt efter at være grebet på fersk gerning under butikstyveri i Elgiganten i Aarhus

En 23-årig mand var tilsyneladende så befippet over, at blive pågrebet af en G4S-vagt i Elgiganten på gågaden Søndergade i Aarhus lørdag eftermiddag, at han slog fra sig.

Det koster ham nu en sigtelse for vold og tyveri, oplyser Flemming Lau, vagtchef i Østjyllands Politi.

- Han ramte vagten i hovedet med et knytnæveslag under tumult mellem de to, men vi vurderer, at det ikke var en bevidst handling. I modsat fald ville der jo være tale om røveri, siger vagtchefen.

Han fortæller, at den unge mand blev stoppet efter forretningens kasse-linje, og at han der havde et ukendt antal varer på sig.

G4S-vagten kom ikke alvorligt til skade. En nærmere undersøgelse viste, at der var rødmen i det område, hvor slaget ramte.