Politiet uddeler hundredvis af bøder til bilister

550 bilister kan forvente at modtage en bøde for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørsel

I sidste uge foretog politiet en landsdækkende indsats mod uopmærksomhed i trafikken.

Det udløser nu bøder på 1500 kroner samt et klip i kørekortet til 550 billister, som har brugt håndholdt mobil eller andet kommunikationsudstyr under kørsel.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Det skal helst gå op for folk, at de ikke skal opføre sig sådan, inden det går galt, for så undgår vi de her rigtig grimme ulykker, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Ekstra Bladet.

29 flere mistede livet i trafikken sidste år

Kedelig tendens

Stort set samme tid sidste år lavede politiet en lignende indsats mod uopmærksomhed i trafikken. Sammenlignet med sidste år bliver yderligere 20 personer i år sigtet for brug af håndholdt kommunikationsudstyr under kørsel.

- Der er desværre ikke den store ændring. Jeg bliver ærgerlig over, at folk ikke forstår alvoren, lyder det fra Christian Berthelsen.

Derfor har 22.000 bilister fået klip i kørekortet

Men han er fortsat optimistisk og håber, at indsatsen har en effekt.

- Vi tror på, at der kommer en ændring, men vi ved også godt, at vi ikke kan ændre det her fra den ene dag til den anden, siger han.

Udover 550 bøder til billister, som brugte mobiltelefon under kørsel, får 72 personer en bøde for manglende sikkerhedssele, og 63 personer kan forvente en bøde for kørsel frem for rødt/gult lys.